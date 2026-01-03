3 जनवरी 2026,

शनिवार

नरसिंहपुर

जिले के खिलाडिय़ों ने राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट में दिखाया हुनर

राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग की ओर से खेलते हुए जिले के खिलाडिय़ों ने बेहतर प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 12 टीमों ने हिस्सा लिया।

2 min read
नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jan 03, 2026

राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग की ओर से खेलते हुए जिले के खिलाडिय़ों ने बेहतर प्रदर्शन किया।

टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उपविजेता का खिताब जीता।

state-level women's cricket tournament नरसिंहपुर. शहडोल में शासकीय महाविद्यालय जयसिंहनगर द्वारा आयोजित कराई गई राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग की ओर से खेलते हुए जिले के खिलाडिय़ों ने बेहतर प्रदर्शन किया। टीम के कोच अर्पित सक्सेना ने बताया कि प्रतियोगिता में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। जबलपुर संभाग टीम की कप्तानी नरसिंहपुर की शिवानी धुर्वे द्वारा निभाई गई। टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उपविजेता का खिताब जीता। अब यह टीम 12 से 16 जनवरी तक वनस्थली विद्यापीठ जयपुर राजस्थान में पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी।
जबलपुर संभाग ने अपने पहले ही मैच में इतिहास रचते हुए छतरपुर के खिलाफ 1 विकेट पर 244 रनों का विशाल स्कोर निर्धारित 20 ओवर में बनाया। जोकि इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा स्कोर है। भूमि सिंह ने 127 और एलिनो ने 60 रन की नाबाद पारी खेली और 227 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। जवाब में छतरपुर की टीम को 36 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। आर्य चौधरी ने 4 और मीना यादव ने 2 विकेट लेकर टीम को 208 रनों से विजयश्री दिलाई। सेमीफाइनल मुकाबला रीवा संभाग से खेला गया। जिसमें रीवा संभाग में निर्धारित 20 ओवर में 83 रन बनाएं छवि झा, आर्य चौधरी, आरजू कुर्मी, अलीशा विक्टर और प्राची दीक्षित के द्वारा शानदार गेंदबाजी की गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम ने निर्धारित लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से दो विकेट खोकर हासिल कर लिया।
फाइनल मुकाबला भोपाल संभाग से खेला गया। जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 109 रनों का लक्ष्य जबलपुर संभाग ने भोपाल के समक्ष रखा। भूमि सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंद में 50 रनों की पारी खेली। जिसमें चार गगनचुंबी छक्के लगाए। भोपाल ने इस लक्ष्य को 17 ओवर में पूरा कर फाइनल अपने नाम किया। अनन्या दुबे और पलक की शानदार बैटिंग के चलते भोपाल विजेता बना। टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन भूमि सिंह को चुना गया और आयोजन समिति के द्वारा भूमि सिंह को लेडी धोनी का नाम दिया गया।
टीम में जबलपुर से प्राजंलि, अलीशा, एलिनो, छवि, शशि, भूमि, खुशी, सिमरन कटनी से प्राची और भागवती नरसिंहपुर से शिवानी, आरजू, मीना, रागनी, रमा शामिल रहीं।
टीम के अच्छे प्रदर्शन पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ आरबी सिंह, जबलपुर से डॉ. अलका नायक, डॉ. रमेश शुक्ला, डॉ. ज्योति जुनगरे, टीम की मैनेजर डॉ. नेहा राठौर, टीम के सेलेक्टर संजय शर्मा और मूर्ति यादव ने शाबासी दी।

Published on:

03 Jan 2026 01:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / जिले के खिलाडिय़ों ने राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट में दिखाया हुनर

