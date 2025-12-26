नरसिंहपुर में संक्रांति मेला स्थल पर 250 दुकानों का ले आउट पूरा, नर्मदा किनारे नहीं लगेंगी दुकानें

मेलास्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कलेक्टर-एसपी व अन्य।
Makar Sankranti Barman Fair नरसिंहपुर. जिले के प्रसिद्ध मकर संक्रांति बरमान मेला में नर्मदा के जलस्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव एवं सुरक्षा को देखते हुए किनारे पर दुकानें नहीं लगेंगी। मेला स्थल पर करीब 250 दुकानों के ले आउट का कार्य हो गया है। ढाई से तीन सौ दुकानों के ले आउट का कार्य शेष है जिसे जल्दी से जल्दी करने जतन हो रहे हैं। संभावना है कि एक जनवरी से मेला स्थल पर देश के विभिन्न प्रांतों से व्यापारी अपने प्रतिष्ठान लेकर यहां आने लगेंगे। वहीं सैलानियों की आवाजाही भी बढ़ जाएगी।
मेला स्थल पर चल रहे कार्यो का प्रशासनिक अमला निरंतर जायजा ले रहा है। जिससे तैयारियों में कहीं कोई कसर न रहे। कलेक्टर रजनी सिंह और एसपी डॉ. ऋषिकेश मीणा ने संयुक्त रूप से े बरमानखुर्द व बरमानकलां में पार्किंग स्थलों का जायजा लिया। रेत घाट में दुकानों, मंच, झूले, श्रद्धालुओं के आने- जाने के लिए रास्ता आदि का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने रेतघाट में नर्मदाजी के किनारे लगी दुकानों को हटाने निर्देश दिए, जिससे श्रद्धालु सुगमता से पूजन- अर्चन कर सकें। दुकानों के लिए जो स्थल निर्धारित किया गया है, उसके आगे दुकानें नहीं लगाई जाए। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश, एएसपी संदीप भूरिया, एसडीएम आदि मौजूद रहे।
हर दिन होगी नर्मदाजी की आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम
कलेक्टर-एसपी ने मेला ले आउट का नक्शा देखा। विश्राम गृह बरमानकलां में अधिकारियों के साथ बैठक की। घाटों एवं मंदिरों की सफाई व रंगाई- पुताई फायर बिग्रेड, पानी के टेंकर, अग्निशमन यंत्र के संबंध में निर्देश दिए। सुरक्षा समेत अन्य प्रबंधों को लेकर निर्देश दिए। मेले के दौरान प्रतिदिन नर्मदाजी की आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आरती स्थल पर आकर्षित साज- सज्जा की करने कहा। निर्धारित स्थल पर ही भंडारे और वाहनों की पार्किंग हो इस पर जोर दिया।
