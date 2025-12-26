26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर में संक्रांति मेला स्थल पर 250 दुकानों का ले आउट पूरा, नर्मदा किनारे नहीं लगेंगी दुकानें

कलेक्टर रजनी सिंह और एसपी डॉ. ऋषिकेश मीणा ने संयुक्त रूप से बरमानखुर्द व बरमानकलां में पार्किंग स्थलों का जायजा लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 26, 2025

मेला स्थल पर करीब 250 दुकानों के ले आउट का कार्य हो गया है।

मेलास्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कलेक्टर-एसपी व अन्य।

Makar Sankranti Barman Fair

Makar Sankranti Barman Fair नरसिंहपुर. जिले के प्रसिद्ध मकर संक्रांति बरमान मेला में नर्मदा के जलस्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव एवं सुरक्षा को देखते हुए किनारे पर दुकानें नहीं लगेंगी। मेला स्थल पर करीब 250 दुकानों के ले आउट का कार्य हो गया है। ढाई से तीन सौ दुकानों के ले आउट का कार्य शेष है जिसे जल्दी से जल्दी करने जतन हो रहे हैं। संभावना है कि एक जनवरी से मेला स्थल पर देश के विभिन्न प्रांतों से व्यापारी अपने प्रतिष्ठान लेकर यहां आने लगेंगे। वहीं सैलानियों की आवाजाही भी बढ़ जाएगी।
मेला स्थल पर चल रहे कार्यो का प्रशासनिक अमला निरंतर जायजा ले रहा है। जिससे तैयारियों में कहीं कोई कसर न रहे। कलेक्टर रजनी सिंह और एसपी डॉ. ऋषिकेश मीणा ने संयुक्त रूप से े बरमानखुर्द व बरमानकलां में पार्किंग स्थलों का जायजा लिया। रेत घाट में दुकानों, मंच, झूले, श्रद्धालुओं के आने- जाने के लिए रास्ता आदि का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने रेतघाट में नर्मदाजी के किनारे लगी दुकानों को हटाने निर्देश दिए, जिससे श्रद्धालु सुगमता से पूजन- अर्चन कर सकें। दुकानों के लिए जो स्थल निर्धारित किया गया है, उसके आगे दुकानें नहीं लगाई जाए। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश, एएसपी संदीप भूरिया, एसडीएम आदि मौजूद रहे।
हर दिन होगी नर्मदाजी की आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम
कलेक्टर-एसपी ने मेला ले आउट का नक्शा देखा। विश्राम गृह बरमानकलां में अधिकारियों के साथ बैठक की। घाटों एवं मंदिरों की सफाई व रंगाई- पुताई फायर बिग्रेड, पानी के टेंकर, अग्निशमन यंत्र के संबंध में निर्देश दिए। सुरक्षा समेत अन्य प्रबंधों को लेकर निर्देश दिए। मेले के दौरान प्रतिदिन नर्मदाजी की आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आरती स्थल पर आकर्षित साज- सज्जा की करने कहा। निर्धारित स्थल पर ही भंडारे और वाहनों की पार्किंग हो इस पर जोर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 02:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / नरसिंहपुर में संक्रांति मेला स्थल पर 250 दुकानों का ले आउट पूरा, नर्मदा किनारे नहीं लगेंगी दुकानें

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

निर्वाचक नामावली से हटाए गए 44 हजार से ज्यादा लोगों के नाम

SIR 2026
नरसिंहपुर

अधर में बेरोजगार युवाओं के रोजगार के सपने

PMEGP scheme has been on hold
नरसिंहपुर

प्रशासन गांव की ओर अभियान में शिविर लगाकर सुनीं लोगों की समस्याएं

कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
नरसिंहपुर

करेली में सराफा दुकान में चोरी का प्रयास करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

करेली की एक सराफा दुकान में चोरी का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा है।
नरसिंहपुर

गांव में पर्याप्त जमीन फिर दूसरे मौजा में क्यों बन रहा भवन, 4 जनपदों के नए भवन निर्माण की प्रक्रिया में आपत्तियां शुरू

जब गांव में ही पर्याप्त जगह है तो दूसरे मौजा में क्यों जनपद भवन बनाने जगह चयनित की जा रही है
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.