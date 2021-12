दक्षिण अफ्रीकी देशों से कर्नाटक के बेंगलुरु आए 10 विदेशी नागरिक गायब हो गए हैं। परेशानी की बात यह है कि इन नागरिकों के फोन भी स्विच ऑफ हैं, जिससे इनकी तलाश में दिक्कत हो रही है।

10 foreigners have gone untraceable bangalore, come african countries