Battle of Rezang La: पेट में गोली लगी तो पगड़ी से आंतें बांधीं! आखिरी दम तक लड़ते रहे, 4000 सैनिकों पर भारी पड़े थे 120 बहादुर

युद्ध के दौरान भारतीय सेना को कमांड कर रहे मेजर शैतान सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने अपने जवानों से लालकारते हुए 'एक इंच भी पीछे नहीं हटना' कहा! उन्होंने पेट में गोली लगने पर पगड़ी से आतें बांधीं और लाइट मशीन गन चलाते हुए कई दुश्मनों को ढेर कर दिया। उनके नेतृत्व में जवान 114 शहीद हुए लेकिन चुशूल एयरफील्ड बच गया। जनवरी 1963 में जब सर्च पार्टी पहुंची, तो उनकी लाश मिली – हथियार थामे हुए, जैसे अभी भी लड़ रहे हों। रेजांग ला में 1963 में मेमोरियल बनाया गया, जहां लिखा है: "जब तक हमारी यादें हैं, तब तक हम जीवित हैं। वहीं, मैजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।