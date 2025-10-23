Exclusive: भारत में रात की नौकरी पर महिलाओं को हरी झंडी: कौन से राज्य आगे, महिला अपराध का खौफनाक सच

Women Night Shift India: भारत में महिलाओं को रात में काम करने की छूट मिल रही है, जो समानता की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन सुरक्षा चिंताएं बनी हुई हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। 2025 तक 15 राज्य महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे चुके हैं, लेकिन अपराधों की संख्या ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये बदलाव महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास हैं, लेकिन क्या सुरक्षा उपाय पर्याप्त हैं ? महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति (Women Night Shift India) देने वाले राज्य धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार 2014 से 2017 के बीच आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने फैक्ट्रियों में रात को काम करने की शिफ्ट की छूट दी है। सन 2025 तक(States Night Work Women) गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा (नया नोटिफिकेशन) ने भी इसे लागू किया। कुल 15 राज्य अब महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की इजाजत देते हैं। इन राज्यों ने फैक्ट्री एक्ट और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन कर महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV, ट्रांसपोर्ट और सहमति जैसे नियम बनाए हैं।