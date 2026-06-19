दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 16 लोग मारे गए, 4 इजरायली सैनिकों की भी हुई मौत, क्या डील को पटरी से उतराने के लिए हुआ हमला?

इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी इलाके में भारी बमबारी की है। इस हमले में 16 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि रात भर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भारी संघर्ष हुआ है। लेबनान में इजरायली हमले का अमेरिका ईरान शांति समझौते पर भी असर पड़ सकता है।