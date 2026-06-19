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दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 16 लोग मारे गए, 4 इजरायली सैनिकों की भी हुई मौत, क्या डील को पटरी से उतराने के लिए हुआ हमला?

इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी इलाके में भारी बमबारी की है। इस हमले में 16 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि रात भर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भारी संघर्ष हुआ है।

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भारत

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Pushpankar Piyush

Jun 19, 2026

IDF Hezbollah attack

इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की एयरस्ट्राइक (Photo-X)

इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी इलाके में भारी बमबारी की है। इस हमले में 16 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि रात भर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भारी संघर्ष हुआ है। लेबनान में इजरायली हमले का अमेरिका ईरान शांति समझौते पर भी असर पड़ सकता है।

इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे, जब तक कि लेबनान से हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता।

ये खबर अपडेट की जा रही है...

इज़रायली राजदूत की दो-टूक – ‘अगर हिज़बुल्लाह नहीं करेगा समझौते का उल्लंघन, तो इज़रायल बनाए रखेगा शांति’

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Yechiel Leiter

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Updated on:

19 Jun 2026 12:55 pm

Published on:

19 Jun 2026 12:34 pm

Hindi News / National News / दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 16 लोग मारे गए, 4 इजरायली सैनिकों की भी हुई मौत, क्या डील को पटरी से उतराने के लिए हुआ हमला?

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