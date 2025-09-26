मोबाइल रिपेयर करने वाला निकला 194 करोड़ के फ्रॉड का मास्टरमाइंड, मासूम लोगों को ऐसे बनाया शिकार

Online Gaming Racket Busted: रायगढ़ साइबर पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 194 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन शामिल थे। अलीबाग के एक निवासी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राजस्थान से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 44 बैंक खातों में जमा 19.44 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं। पुलिस पांच अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपी भरमल हनुमान मीणा (38), सवाई माधोपुर, राजस्थान निवासी, एक मोबाइल फोन दुकान चलाता था और इस घोटाले का मास्टरमाइंड था। प्रारंभिक जांच में उसके नाम के एक खाते में मात्र 1 लाख रुपये थे, लेकिन दो महीनों में 56 करोड़ रुपये के लेन-देन दर्ज हुए।