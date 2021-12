कश्मीर: घंटेभर में हुए 2 आतंकी हमले, श्रीनगर में एक नागरिक की हत्या, एक पुलिसकर्मी भी शहीद

जम्मू-कश्मीर में आज घंटेभर में दो अलग-अलग स्थानों पर आतंकी हमले हुए। इस दौरान आतंकियों की गोलीबारी में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। वहीं एक नागरिक की भी मौत हो गई है।

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में आज घंटेभर में दो अलग-अलग स्थानों पर आतंकी हमले हुए। इस दौरान आतंकियों की गोलीबारी में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। वहीं एक नागरिक की भी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एएसआई शहीद हो गए। इसके साथ ही श्रीनगर के मेरजानपोरा ईदगाह के पास हुए हमले में आतंकी ने एक नागरिक की हत्या कर दी। बताया गया कि आतंकियों ने इस शख्स पर कई गोलियां चलाईं, जिससे यह शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया।

2 people dead by terrorist attack in jammu and kashmir