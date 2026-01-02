बैंकिंग सेक्टर पर मंडराया खतरा, जा सकती हैं 2 लाख नौकरियां: Morgan Stanley की चौंकाने वाली रिपोर्ट

एआई के उत्साह के बीच कुछ बैंकर सतर्कता बरतने की बात कह रहे हैं। जेपी मॉर्गन चेस के यूरोप सह-सीईओ कॉनर हिलरी ने चेतावनी दी कि एआई अपनाने की जल्दबाजी में बेसिक स्किल्स और ट्रेनिंग को नजरअंदाज न किया जाए, वरना भविष्य में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। वे जूनियर कर्मचारियों को कैश फ्लो मॉडलिंग जैसे मूल कार्यों में प्रशिक्षित करने पर जोर दे रहे हैं।

यह रिपोर्ट वैश्विक बैंकिंग में एआई के बदलाव को रेखांकित करती है, जहां दक्षता बढ़ेगी लेकिन नौकरी बाजार पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि नए एआई-संबंधित रोल्स बनेंगे, लेकिन ट्रांजिशन चुनौतीपूर्ण होगा।