कॉलेज कैंपस में क्रूरता की हदें पार: रैगिंग और यौन उत्पीड़न से गई छात्रा की जान

शिकायत मिलने के बाद धर्मशाला पुलिस ने गुरुवार को मामला दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 3(5) (सामान्य इरादे से अपराध) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत केस दर्ज हुआ है। कांगड़ा एसपी अशोक रतन ने कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और हर पहलू की गहराई से पड़ताल की जा रही है। कॉलेज प्रशासन से दस्तावेज मांगे गए हैं और आरोपियों से पूछताछ जल्द शुरू होगी।