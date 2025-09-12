21% सांसद-विधायक वंशवादी, लोकसभा में 31% का दबदबा: चौंका देगी ADR की ये रिपोर्ट

लिंग आधारित आंकड़े सबसे चौंकाने वाले हैं। 4,665 पुरुष प्रतिनिधियों में 18% (856) वंशवादी हैं, जबकि 539 महिला प्रतिनिधियों में 47% (251) हैं—लगभग दोगुना। महाराष्ट्र में 69% महिलाएं (पुरुषों में 28%), आंध्र प्रदेश में 69% (29%), बिहार में 57% (22%), और तेलंगाना में 64% (21%) वंशवादी हैं। गोवा (3/3), पुदुच्चेरी (1/1), और दादरा-नागर हवेली व दमन-दीव (1/1) में सभी महिला प्रतिनिधि वंशवादी हैं। उत्तर प्रदेश में 69 में से 29 (42%), महाराष्ट्र में 39 में से 27 (69%), बिहार में 44 में से 25 (57%), और आंध्र प्रदेश में 29 में से 20 (69%) महिला प्रतिनिधि वंशवादी हैं। पश्चिम बंगाल में यह 28% (महिलाएं) और 5% (पुरुष) है, जो कम परिवार-केंद्रित राजनीति को दर्शाता है।