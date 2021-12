भारत में ओमिक्रोन के 30 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 145, चंडीगढ़ में सभी स्कूल होंगे बंद

आज देश में ओमिक्रॉन के 30 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। सबसे अधिक 12 मामले तेलंगाना में पाए गए हैं।

नई दिल्ली। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक आज देश में ओमिक्रॉन के 30 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। बताया गया कि आज सबसे अधिक मामले दक्षिण भारत राज्य तेलंगाना में पाए गए। यहां आज ओमिक्रॉन के 12 नए मामले सामने आए हैं, इसके साथ ही महाराष्ट्र में आज फिर आठ मामले मिले हैं। वहीं कर्नाटक में छह और केरल में चार नए मामले भी मिले है। अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 28 मरीज ठीक हो चुके हैं।

30 new case of omicron variant of corona found in india