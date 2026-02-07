4 साल में 34 किताबों को रक्षा मंत्रालय की हरी झंडी, सिर्फ जनरल नरवणे की किताब क्यों अटकी? RTI में बड़ा खुलासा

जनरल नरवणे 2019 से 2022 तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे थे। उसी दौरान चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ गया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा, जिसके कुछ अंश 2023 में PTI द्वारा प्रकाशित किए गए थे। उसके अनुसार, गलवान में चीन के साथ तनाव बढ़ने पर पूर्वी लद्दाख में रेचिन ला क्षेत्र की ओर बढ़ते चीनी टैंकों को लेकर जब सैन्य प्रमुख नरवणे ने राजनाथ सिंह से बात की तो पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि जो उचित समझो वह करो। वहीं, गलवान झड़प के बाद अगले कई महीनों तक LAC पर तनाव बना रहा और अगस्त 2020 से जनवरी 2021 के बीच राजनयिक स्तर की बातचीत हुई।