राष्ट्रीय

थावे माता मंदिर चोरी कांड: सोने का मुकुट और चांदी का हार बरामद, 4 और गिरफ्तार; कुल 7 आरोपी पकड़े गए

बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे माता मंदिर से पिछले साल 17 दिसंबर को गर्भगृह से चोरी हुए सोने-चांदी के आभूषणों के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मंगलवार को पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया और मंदिर से चोरी हुए सोने के मुकुट का हिस्सा, सोने [&hellip;]

पटना

Shaitan Prajapat

Jan 27, 2026

बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे माता मंदिर से पिछले साल 17 दिसंबर को गर्भगृह से चोरी हुए सोने-चांदी के आभूषणों के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मंगलवार को पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया और मंदिर से चोरी हुए सोने के मुकुट का हिस्सा, सोने की छतरी, सोने के नेकलेस का आधा भाग और चांदी का हार बरामद किया। अब तक इस मामले में कुल 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।

विशेष जांच टीम की सफलता

गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंदिर चोरी के मामले में गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने तकनीकी और मानवीय सूत्रों के आधार पर कार्रवाई की। पहले आरोपी शरीफ साई को उसके भोजपुरवा स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर उसके घर के बथान में मिट्टी में गड्ढा खोदकर छिपाए गए सामान बरामद हुए। इनमें थावे दुर्गा मंदिर के गर्भगृह से चोरी हुए सोने के मुकुट का हिस्सा, सोने की छतरी, सोने के नेकलेस का आधा भाग और चांदी का हार शामिल हैं।

इसके बाद पुलिस ने गोपालगंज के अरार गांव निवासी शरीफ आलम, सीवान जिले के छोटपुर निवासी एजाज अली और एक महिला को गिरफ्तार किया। शरीफ साई का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी कई मामलों में आरोपी रह चुका है। एसपी ने कहा कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल करवाकर आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी।

पहले से गिरफ्तार तीन आरोपी

इससे पहले पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दीपक राय सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी फुटेज में दो चोरों की तस्वीरें सामने आई थीं, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ी। एसआईटी ने पूरे मामले की गहन छानबीन की और अब तक 7 आरोपियों को पकड़ा है।

प्रशासनिक कार्रवाई

चोरी की घटना के बाद पुलिस की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया गया। थावे टाउन पुलिस थाना प्रभारी (टीओपी) धीराज कुमार को निलंबित कर दिया गया, जबकि बिहार स्पेशल ऑक्जिलियरी पुलिस (सैप) के चार जवानों को बर्खास्त कर दिया गया।

मंदिर की धार्मिक अहमियत

थावे माता मंदिर बिहार का प्रमुख शक्तिपीठ है। यहां नवरात्रि, दुर्गा पूजा और अन्य पर्वों पर भव्य मेला और जागरण का आयोजन होता है। बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु मां थावे वाली के दर्शन के लिए आते हैं। चोरी की इस घटना से श्रद्धालुओं में रोष है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से उन्हें कुछ राहत मिली है।

पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और यदि कोई और आरोपी शामिल पाया जाता है तो उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मामले की सुनवाई तेजी से करवाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे।

