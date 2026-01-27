थावे माता मंदिर चोरी कांड: सोने का मुकुट और चांदी का हार बरामद, 4 और गिरफ्तार; कुल 7 आरोपी पकड़े गए

गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंदिर चोरी के मामले में गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने तकनीकी और मानवीय सूत्रों के आधार पर कार्रवाई की। पहले आरोपी शरीफ साई को उसके भोजपुरवा स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर उसके घर के बथान में मिट्टी में गड्ढा खोदकर छिपाए गए सामान बरामद हुए। इनमें थावे दुर्गा मंदिर के गर्भगृह से चोरी हुए सोने के मुकुट का हिस्सा, सोने की छतरी, सोने के नेकलेस का आधा भाग और चांदी का हार शामिल हैं।