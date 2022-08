हरियाणा में निकली 6600 फीट लंबी तिरंगा यात्रा, मनाया जा रहा आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न

हरियाणा के झज्जर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रविवार को 6600 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। वहीं राज्य के कई अन्य जिलों में भी आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभर में पीएम मोदी की अपील के बाद 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जा रहा है।

भारत को इस साल 15 अगस्त के दिन आजादी मिले 75 साल पूरे हो जाएंगे। इसके उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत देशभर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ ही विभिन्न विभाग भी तिरंगा यात्रा और हर-घर तिरंगा अभियान में बढ़-चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के झज्जर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस से पहले 6,600 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

