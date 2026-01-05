अंत भला तो सब भला: बेटी के भिक्षुणी दीक्षा की चर्चा ने खत्म कराई मां-बाप की तकरार, जानें पूरा मामला

दंपती ने साथ रहने, आपसी विवाद न करने और अदालतों से अर्जिया वापस लेने पर सहमति जताई। कोर्ट ने भी समझौते पर मुहर लगाते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। बच्ची के पिता ने परिवार के पुनर्मिलन पर संतोष जताया, जबकि मां ने कहा कि बच्चों को पिता की आवश्यकता है और वे अब प्रेम व समझ के साथ-साथ रहेंगे। इसके साथ ही पिछले पखवाड़े बेटी की चर्चित प्रस्तावित दीक्षा को लेकर चला विवाद भी समाप्त हो गया। इससे पहले पिता की अर्जी पर कोर्ट ने 22 दिसंबर को दीक्षा पर रोक लगाई थी।