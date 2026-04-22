अनोखी शादी: 70 साल का दूल्हा, 20 की दुल्हन, उपहार में मिली ₹50 करोड़ की कार और 5 किलो सोना

पाकिस्तान में हाल ही में हुई ऐसी ही एक शादी खूब सुर्खियों में रही थी। इस शादी में दूल्हा हकीम बाबर की उम्र 70 साल और दूल्हन की उम्र करीब 22 साल थी। शादी के बाद हकीम बाबर काफी चर्चा में रहा था। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट ट्रिब्यून के अनुसार, जब इस शादी के बारे में हकीम बाबर की पत्नी से राय पूछी गई तो उन्होंने कहा- उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनका कहना था कि शादी दो लोगों का निजी फैसला होता है। इसमें उम्र के अंतर को मुद्दा बनाना सही नहीं है। हकीम बाबर ने कहा कि उनकी शादी अरेंज और लव मैरिज दोनों है। हकीम बाबर ने बताया कि वे एक-दूसरे को पसंद करते थे और आपसी सहमति से रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए निकाह किया। उन्होंने बताया कि निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए।