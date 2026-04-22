अनोखी शादी: 70 साल का दूल्हा, 20 की दुल्हन, उपहार में मिली ₹50 करोड़ की कार और 5 किलो सोना

सऊदी अरब में 70 साल के दूल्हे ने 20 साल की दुल्हन से शादी की (Image: Champaran Wala 'X')
सऊदी अरब में एक अनोखी शादी हुई। सोशल मीडिया पर इस शादी की चर्चा हो रही है। खास बात है कि इस शादी में दूल्हे की उम्र 70 साल और दुल्हन महज 20 की है। सऊदी अरब में हुई इस शादी में दूल्हे ने अपनी पत्नी को उपहार में बेहद महंगी कार और 5 किलोग्राम सोना दिया है।
सऊदी अरब में 70 साल के दूल्हे ने 20 साल की दुल्हन को बड़ा उपहार दिया है। शादी का जश्न मनाते हुए दूल्हे ने अपनी पत्नी को 50 करोड़ रुपए की नई रोल्स रॉयस कार और 5 किलोग्राम सोना तोहफे में दिया है। इस आलीशान शादी को लेकर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया यूजर्स इस अनोखी शादी पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।
सऊदी अरब में हुई आलीशान शादी पर कुछ यूजर्स दूल्हा और दुल्हन की उम्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि 70 साल का दूल्हा और 20 साल की दुल्हन की जोड़ी किसी तरह से सही नहीं है। दूसरे यूजर ने कमेंट किया- शायद लड़की ने मजबूरी में शादी की होगी।
तीसरे यूजर ने कमेंट में लिखा कि ये भी हो सकता है कि लड़की ने मजबूरी नहीं, बल्कि धन-दौलत को देखकर ही शादी की हो। एक अन्य यूजर ने लिखा- सऊदी अरब में लोगों के पास बहुत पैसा है, वे कुछ भी कर सकते हैं। कुछ यूजर्स शादी को महज दिखावा बता रहे हैं। हालांकि, शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
दुबई में हुई आलीशान शादी का वीडियो सामने आया है। शादी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने शेयर किया है। इस वीडियो में दुल्हन काफी खुश नजर आ रही है।
पाकिस्तान में हाल ही में हुई ऐसी ही एक शादी खूब सुर्खियों में रही थी। इस शादी में दूल्हा हकीम बाबर की उम्र 70 साल और दूल्हन की उम्र करीब 22 साल थी। शादी के बाद हकीम बाबर काफी चर्चा में रहा था। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट ट्रिब्यून के अनुसार, जब इस शादी के बारे में हकीम बाबर की पत्नी से राय पूछी गई तो उन्होंने कहा- उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनका कहना था कि शादी दो लोगों का निजी फैसला होता है। इसमें उम्र के अंतर को मुद्दा बनाना सही नहीं है। हकीम बाबर ने कहा कि उनकी शादी अरेंज और लव मैरिज दोनों है। हकीम बाबर ने बताया कि वे एक-दूसरे को पसंद करते थे और आपसी सहमति से रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए निकाह किया। उन्होंने बताया कि निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए।
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