‘कांग्रेस का आचरण हर दिन निचले स्तर पर पहुंच रहा है, खड़गे ने देश को शर्मसार किया’, किस बात पर भड़के अमित शाह?

पीयूष गोयल ने आगे कहा कि वे यह बात पचा नहीं पा रहे हैं कि गांधी परिवार लगातार 3 चुनावों में हार चुका है। 25 सालों तक PM मोदी ने गुजरात सरकार का नेतृत्व किया और अब पिछले 12 सालों से केंद्र सरकार का, और उनका जनसेवा का रिकॉर्ड बेदाग रहा है। इसके विपरीत गांधी परिवार की हर पीढ़ी के साथ कोई न कोई घोटाला जुड़ा रहा है। उन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटा है और हमेशा भारत के खिलाफ बोला है। चाहे वह भारत के अंदर हो या विदेश में, मैं कांग्रेस की सोच की निंदा करता हूं। मैं गांधी परिवार के मोदी-विरोधी रवैये की निंदा करता हूं। विपक्ष को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु की जनता चुनावों में 'मुंहतोड़ जवाब' देगी।