बिहार में पूर्व नक्सली कमांडर कर रहा था पार्टी, तभी बाइक पर आए बदमाशों ने बरसा दी आधा दर्जन गोली

थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल से पांच खोखा बरामद किया गया है। संभवतः हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे मृतक को संभलने का भी मौका नहीं मिला। लखन यादव को आधा दर्जन से अधिक गोलियां मारी गईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी ने आगे कहा कि लखन यादव पर चरकापत्थर पर दो मामले दर्ज हैं, जबकि जिले के अन्य थानों से भी आपराधिक घटनाओं में इसकी संलिप्तता की सूचना जुटाई जा रही है।