‘पापा सॉरी, मम्मी और भइया आज हम हार गए’, स्कूल में चल रही थी परेड की तैयारी, फंदे पर झूली महिला टीचर

बिहार के वैशाली जिले में एक शिक्षिका ने गणतंत्र दिवस के दिन सुसाइड किया। शिक्षिका प्रिया ने सुसाइड नोट में लिखा कि पापा सॉरी, मम्मी और भइया आज हम हार गए... पढ़ें पूरी खबर...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 27, 2026

वैशाली में टीचर ने किया सुसाइड (फोटो- सोशल मीडिया)

Bpsc Teacher Suicide: वैशाली के एक सरकारी स्कूल की महिला टीचर ने आत्महत्या कर ली। महिला का शव उसके मकान में मिला। महिला ने सुसाइड नोट में लिखा- 'मम्मी-पापा सॉरी! मुझे किसी से भी कोई विवाद नहीं है। ये कोई हत्या नहीं है। मैं प्रिया भारती अपनी बीमारी की वजह से जीवन लीला समाप्त कर रही हूं। इसमें किसी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है। मेरा शरीर रसलपुर ना ले जाया जाए। मेरा अंतिम संस्कार हाजीपुर में ही कर दिया जाए।

मुखाग्नि मेरी बेटी से दिलवाई जाए ना कि मेरे पति से। मेरा मोबाइल मेरे पति को सौंप दिया जाए। मोबाइल के नोट्स में कुछ मैसेज, ऑडियो और वीडियो हैं। जिसका पासवर्ड मेरे पति को मालूम है। जिसका भी मैंने दिल दुखाया है सब से माफी मांगती हूं। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि मेरा पोस्टमॉर्टम ना कराए। मेरे पति या परिवार पर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए। ये कदम मेरा व्यक्तिगत है। मम्मी, भाई जी आपकी बेटी हार गई। सॉरी मम्मी। साढ़े 5 लीटर दूध का पैसा बकाया है। मेरे पर्स में पैसे हैं उसमें से दे दिया जाए।'

आत्महत्या नहीं हत्या है ये

हालांकि, महिला के परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है। मृतका के ममेरे भाई गुंजन कुमार ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं है, प्रिया की हत्या की गई है। प्रिया के मामा हरिकांत गिरी ने कहा कि वह एक सप्ताह पहले घरेलू विवाद के बाद अपनी 3 महीने की बेटी को लेकर रसूलपुर चली आई थी। जब घटना हुई तब हम उसके किराए के घर पर पहुंचे।

उन्होंने कहा कि प्रिया का शव रस्सी के सहारे लटका हुआ था, लेकिन पूरा शरीर जमीन पर टिका हुआ था। देखने से यह आत्महत्या का मामला नहीं लगता, बल्कि हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट भी प्रिया के हैंडराइटिंग से मिलान नहीं खाती है। वह कभी भी ऐसा नहीं लिख सकती है।

उसके माता पिता ने बड़े कष्ट से उसे पढ़ाया था। उसके भाई की शादी भी 15 दिन बाद होने वाली थी। भाई की शादी में वह अपने स्तर से कुछ खर्च करना चाहती थी। इसी बात को लेकर उसकी सास के साथ उसका विवाद हुआ था।

कैसे हुआ घटना का खुलासा

दरअसल, 26 जनवरी को प्रिया के स्कूल में गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी। जिसमें सभी शिक्षकों को उपस्थित रहना था, लेकिन काफी देर तक प्रिया नहीं आई। इसके बाद प्रिया के सहकर्मी उसके किराए के मकान में पहुंचे। गेट खटखटाने पर जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। प्रिया का शव फंदे से झूलता हुआ मिला।

इसके बाद उन्होंने पुलिस और प्रिया के परिजनों को सूचना दी। इधर, जानकारी मिली है कि महिला टीचर का पति दीपक कुमार रक्सौल में ICICI बैंक में डिप्टी ब्रांच मैनेजर है। वो 3 दिन पहले घर आया था। परिजनों ने कहा कि दोनों के बीच काफी दिनों से अनबन थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

