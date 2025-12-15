दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, थाने से महज 200 मीटर दूर मंदिर के अंदर महिला की चाकू मारकर हत्या

पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह पुरानी दुश्मनी का मामला प्रतीत होता है, लेकिन जांच जारी है। मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। DCP ने कहा कि मामले में संलिप्त आरोपियों को पकड़ने के लिए जिला और अपराध इकाइयों की कई टीम गठित की गईं। घटना से जुडे़ एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारी डीडीए फ्लैट, आस-पास की सड़कों, पार्क और प्रवेश-निकास बिंदुओं से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि अपराध से पहले और बाद में हमलावरों की गतिविधियों का पता लगाया।