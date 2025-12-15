15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, थाने से महज 200 मीटर दूर मंदिर के अंदर महिला की चाकू मारकर हत्या

दिल्ली के मानसरोवर में थाने से महज 200 मीटर दूर मंदिर के अंदर एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pushpankar Piyush

Dec 15, 2025

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Delhi temple murder: दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में स्थित स्थित एक मंदिर के अंदर रविवार को 48 साल की महिला की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने कहा कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही, घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया गया है।

मृतका के शरीर पर मिले चाकू के कई घाव

दिल्ली पुलिस ने बताया कि करीब 12 बजे PCR फोन पर घटना की सूचना मिली। मृतका की पहचान मानसरोवर पार्क निवासी कुसुम शर्मा के रूप में हुई है। मृतका के शरीर पर चाकू के कई घाव थे। शहादरा DCP प्रशांत गौतम ने कहा कि हमने मुख्य आरोपी, आंचल सक्सेना नामक महिला को हिरासत में ले लिया है। अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि फोन करने वाले ने पुलिस को सूचित किया कि दो लोगों ने एक महिला पुजारी के सिर में चाकू से वार किया है।

क्यों की गई कुसुम की हत्या?

पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह पुरानी दुश्मनी का मामला प्रतीत होता है, लेकिन जांच जारी है। मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। DCP ने कहा कि मामले में संलिप्त आरोपियों को पकड़ने के लिए जिला और अपराध इकाइयों की कई टीम गठित की गईं। घटना से जुडे़ एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारी डीडीए फ्लैट, आस-पास की सड़कों, पार्क और प्रवेश-निकास बिंदुओं से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि अपराध से पहले और बाद में हमलावरों की गतिविधियों का पता लगाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Dec 2025 08:45 am

Hindi News / National News / दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, थाने से महज 200 मीटर दूर मंदिर के अंदर महिला की चाकू मारकर हत्या

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.