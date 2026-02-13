जो मांगोगी, सब मिलेगा…AAP का BJP के सीएम पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप

बता दें कि यह पहली बार नहीं है बीजेपी पर AAP ने ऑपरेशन लोटस चलाने का दावा किया है। इससे पहले 2022 में भी AAP ने दावा किया था कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार गिराने का प्रयास किया था। बीजेपी ने करीब 10 विधायकों से भी संपर्क किया था। इसके अलावा 25-25 करोड़ रुपये की पेशकश भी की थी।