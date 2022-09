AAP नेता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, नोएडा को दिल्ली में शामिल करने की कही बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रेटर नोएडा आने पर आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह जादौन ने उनके नाम खुला पत्र जारी किया है। उन्होंने पीएम से नोएडा को दिल्ली में शामिल करने की बात कही है। उन्होने कहा नोएडा सहित पूरा गौतमबुद्ध नगर जनपद दिल्ली जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं से वंचित है।

आम आदमी पार्टी (आप) के गौतम बुद्ध नगर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जादौन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नोएडा को दिल्ली में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने अपने इस खुले पत्र में नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को दिल्ली का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। जादौन ने कहा कि इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी की तर्ज पर जिले का विकास सुनिश्चित होगा और लोगों को पानी, बिजली और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं मुफ्त या न्यूनतम लागत पर मिलेंगी।

