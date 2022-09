Punjab News: AAP का बड़ा आरोप - 'पंजाब में हमारे विधायकों को 25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही BJP'

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि कहा कि पंजाब में बीजेपी द्वारा ऑपरेशन लोटस चलाया गया और बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जेपी आप के एक-एक विधायक को 25-25 करोड़ रुपये की ऑफर दे रही है।

BJP carrying out 'Lotus Operation' in Punjab, offering Rs 25 crores per AAP MLA, alleges Finance Minister Harpal Cheema