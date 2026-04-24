AAP के 20 दिग्गजों का इस्तीफा! राघव सहित 13 बड़े चेहरे BJP में शामिल, केजरीवाल अकेले पड़े

BJP नेताओं ने इस विकास पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि AAP अब टूटने की कगार पर है और केजरीवाल अकेले पड़ गए हैं। BJP का आरोप है कि AAP भ्रष्टाचार में डूब गई है और अपने मूल लक्ष्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से भटक गई है। दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पंजाब में भी AAP की यूनिट में बड़ा विभाजन हो सकता है, क्योंकि लोग भगवंत मान और केजरीवाल की सरकार से तंग आ चुके हैं।