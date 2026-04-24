राघव चड्ढा और AAP छोड़ने वाले सांसदों पर अन्ना हजारे की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Anna Hazare Reaction on AAP Split: आम आदमी पार्टी (AAP) को शुक्रवार को एक जबरदस्त झटका लगा, जब पार्टी के बड़े नेता और मौजूदा राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और अन्य ने औपचारिक रूप से पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने से पंजाब से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हलचल हो गई। राघव के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस सहित कई पार्टी नेताओं के बयान सामने आए है। इसी कड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी अपनी राय रखी है।