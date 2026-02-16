क्या किसी बड़े चेहरे की एंट्री होने वाली है? पंजाब में दो डिप्टी CM की चर्चा ने बढ़ाई हलचल

Punjab politics: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल, मान सरकार में दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। इस संबंध में मंत्रियों और विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें एक अनुसूचित जाति और एक सवर्ण विधायक को डिप्टी सीएम बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि रैली के तुरंत बाद हो रही यह बैठक पार्टी की रणनीति तय करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के भी बैठक को संबोधित करने की संभावना है।