पंजाब में सरेआम AAP नेता का मर्डर, बदमाशों ने मारी पांच गोली

बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है।

उन्होंने लिखा, “एक बार फिर साबित हुआ कि पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। AAP नेता लकी ओबेरॉय की जालंधर में गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई। AAP पंजाब के लिए ‘Paap’ बन चुकी है।”