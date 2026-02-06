‘मियां’ बोलने से नाराज हुए अल्पसंख्यक नेता, बीजेपी के इस सीएम के खिलाफ 100 FIR दर्ज कराने की तैयारी

Himanta Biswa Sarma Controversy: असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा लगातार मुस्लिम समुदाय को लेकर बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने प्रदेश के मुसलमानों के लिए ‘मियां’ शब्द का इस्तेमाल किया है, जिससे कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता आहत हो गए हैं। सीएम के खिलाफ अब कांग्रेस नेताओं ने देशव्यापी कानूनी मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए देशभर में बीजेपी सीएम के खिलाफ 100 से अधिक FIR दर्ज कराने की तैयारी चल रही है।