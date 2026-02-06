6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘मियां’ बोलने से नाराज हुए अल्पसंख्यक नेता, बीजेपी के इस सीएम के खिलाफ 100 FIR दर्ज कराने की तैयारी

BJP CM FIR campaign: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के बयानों को लेकर जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Ashib Khan

Feb 06, 2026

Himanta Biswa Sarma controversy, Assam CM Himanta Biswa Sarma hate speech, Miya remark Assam CM,

सीएम हिमंत सरमा ने मुसलमानों को मियां कहा (Photo-IANS)

Himanta Biswa Sarma Controversy: असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा लगातार मुस्लिम समुदाय को लेकर बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने प्रदेश के मुसलमानों के लिए ‘मियां’ शब्द का इस्तेमाल किया है, जिससे कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता आहत हो गए हैं। सीएम के खिलाफ अब कांग्रेस नेताओं ने देशव्यापी कानूनी मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए देशभर में बीजेपी सीएम के खिलाफ 100 से अधिक FIR दर्ज कराने की तैयारी चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका की दायर

बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के बयानों को लेकर जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। संगठन ने सीएम के बयानों को हेट स्पीच बताया है। याचिका में संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश तय करने की मांग की गई है। 

किन राज्यों में दर्ज हुई एफआईआर

दरअसल, असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा के खिलाफ अब तक यूपी और गुजरात में कुछ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक नेताओं की इस मुहिम का मकसद है कि ऐसे ध्रुवीकरण वाले बयानों का असम में ही नहीं, पूरे देश में विरोध किया जाना चाहिए। 

सीएम के बयान पर क्या बोली कांग्रेस?

कांग्रेस ने भी हिमंत सरमा द्वारा मुसलमानों को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद गोगोई ने सीएम पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का गलत हवाला देने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा, उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। इसमें सीएम के खिलाफ आरोप दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। 

क्या बोले सीएम सरमा?

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने SIR को लेकर कहा कि इसमें 4 से 5 लाख मियां वोटरों के नाम सूची से हट जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई मियां रिक्शा चालक 5 रुपये किराया मांगता है तो उसे आप 4 रुपये ही दिजिए

सरमा का कहना है कि ये कदम असम की पहचान, सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए हैं, जबकि आलोचक इसे भेदभावपूर्ण और सामाजिक विभाजन बढ़ाने वाला बताते हैं। इन बयानों पर विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस के समय भी पूर्व सेना अधिकारी की किताब के पब्लिश होने पर लगा था बैन, नेहरू की थी आलोचना
राष्ट्रीय
Rahul Gandhi Parliament Speech, Leader of Opposition Rahul Gandhi, Four Stars of Destiny book controversy,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Feb 2026 08:07 am

Hindi News / National News / ‘मियां’ बोलने से नाराज हुए अल्पसंख्यक नेता, बीजेपी के इस सीएम के खिलाफ 100 FIR दर्ज कराने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.