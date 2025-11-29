केजरीवाल नहीं उठाते फोन! AAP छोड़ BJP में आए राजेश गुप्ता के छलके आंसू, लगाए ये गंभीर आरोप

दिल्ली MCD के 12 वार्डों (वजीरपुर, शालीमार बाग उत्तर, त्रिलक नगर, जहांगीरपुरी सहित) में रविवार (30 नवंबर) को मतदान होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। कुल 6,99,537 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहली बार 4,884 मतदाता घर से EVM के जरिए वोट डालेंगे, जबकि 3,204 दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं। प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। BJP की ओर से सांसद, विधायक और पार्षद डोर-टू-डोर कैंपेन करते नजर आए, जबकि AAP और कांग्रेस ने भी बड़ी रैलियां कीं।