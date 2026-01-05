शादी समारोह में लोगों संग बैठे थे सरपंच, हुडी में हथियार छुपाकर पहुंचे बदमाश, पीछे सिर पर मारी गोली, Video Viral

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दो बदमाश पूरी तरह से बेखौफ होकर हुडी के सामने वाली जैकेट में हथियार छिपाकर शादी समारोह में पहुंचे। वह इस दौरान पूरी तरह से इत्मीनान नजर आ रहे थे। वह दोनों जब सरपंच जरमल सिंह के पीछे पहुंचे। उस समय जरमल अपने रिश्तेदारों के साथ कुर्सी पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी दोनों ने हुडी में छिपाए बंदूक को बाहर निकाला और जरमल के सिर पर गोलियां दाग दी। इसके बाद हथियार लहराते हुए शादी समारोह से फरार हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।