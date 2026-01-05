शादी समारोह में लोगों संग बैठे थे सरपंच, हुडी में हथियार छुपाकर पहुंचे बदमाश, पीछे सिर पर मारी गोली, Video Viral

Gun Firing (file photo)
Punjab Crime: पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हथियारों से लैस दो बदमाश एक शादी समारोह में पहुंचे और पीछे से सिर में गोली मारकर फरार हो गए। बदमाशों के इस हमले से समारोह में दहशत फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
मृतक जरमल सिंह तरनतारन जिले के वल्टोहा गांव के रहने वाले थे और मौजूदा सरपंच भी थे। वह समारोह में लड़की पक्ष की तरफ से शामिल होने के लिए अमृतसर पहुंचे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। बदमाशों द्वारा गोली चलाने का वीडियो भी सामने आया है।
वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दो बदमाश पूरी तरह से बेखौफ होकर हुडी के सामने वाली जैकेट में हथियार छिपाकर शादी समारोह में पहुंचे। वह इस दौरान पूरी तरह से इत्मीनान नजर आ रहे थे। वह दोनों जब सरपंच जरमल सिंह के पीछे पहुंचे। उस समय जरमल अपने रिश्तेदारों के साथ कुर्सी पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी दोनों ने हुडी में छिपाए बंदूक को बाहर निकाला और जरमल के सिर पर गोलियां दाग दी। इसके बाद हथियार लहराते हुए शादी समारोह से फरार हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
जरमल की हत्या के बाद गैंगस्टर डोनी बल और प्रभ दासुवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर घटना की जिम्मेदारी ली। पंजाब पुलिस ने कहा कि दोनों बदमाश पेशेवर शूटर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज उन्होंने गोली चलाई और वारदात करने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, वह पेशेवर होने के ही संकेत है। नकाब न पहनना भी बाहुबल दिखाने के लिए किया गया है।
वहीं इस मामले में CM भगंवत मान ने DGP गौरव यादव को फोन कर पूरे मामले की पूरी जानकारी ली है। उन्होंने डीजीपी को हमलावरों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग