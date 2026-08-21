21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘गुंडों को गिरफ्तार करो नहीं तो जयपुर आऊंगा’, CJP नेता आशुतोष रांका पर हमले के बाद अभिजीत दीपके का सरकार को अल्टीमेटम

Ashutosh Ranka Attack: जयपुर में CJP नेता आशुतोष रांका पर कथित हमले के बाद अभिजीत दीपके ने राजस्थान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। स्कूल मरम्मत और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Aug 21, 2026

Abhijeet Dipke news

अभिजीत दीपके(फोटो-ANI)

Abhijeet Dipke: जयपुर में CJP नेता आशुतोष रांका और उनके समर्थकों पर कथित हमले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके ने राजस्थान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस दौरान सरकारी स्कूल की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ और हमले के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वह खुद जयपुर पहुंचेंगे। अभिजीत दीपके ने कहा कि वह इस मामले में कार्रवाई होने तक पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सरकार से स्कूल की स्थिति सुधारने और हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

क्या है पूरा मामला?

मामला जयपुर के बगरू इलाके के रामपुरा-कंवरपुरा गांव का है। CJP ने अपने ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल की स्थिति देखने के लिए भेजा था। CJP का आरोप है कि स्कूल की स्थिति देखने पहुंचे कार्यकर्ताओं का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने (जो अपने आप को ग्रामीण बता रहे थे) विरोध किया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका भी बाद में मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और धक्का-मुक्की शुरू हो गई।

CJP ने लगाया मारपीट और गाड़ियों के शीशे तोड़ने का आरोप

CJP की ओर से आरोप लगाया गया कि कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और उन्हें गांव से बाहर खदेड़ दिया गया। साथ ही, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में बीजेपी या ग्रामीणों की ओर से इन आरोपों पर कोई अलग पक्ष सामने नहीं आया है। इसलिए हमले से जुड़े आरोपों को फिलहाल CJP के दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है।

अभिजीत दीपके ने शेयर किए तीन वीडियो

CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने आशुतोष रांका और उनके समर्थकों के साथ कथित हमले से जुड़े तीन वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए हैं। उन्होंने राजस्थान पुलिस को टैग करते हुए आरोप लगाया कि सरकारी स्कूल का दौरा करने पहुंचे CJP वॉलंटियर्स पर हमला किया गया और पुलिस मूकदर्शक बनी रही। दीपके ने सवाल उठाया कि हमलावरों को खराब स्थिति वाले सरकारी स्कूलों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन CJP वॉलंटियर्स के स्कूल का दौरा करने पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने पूछा कि आखिर इस विरोध के पीछे किस चीज की रक्षा करने की कोशिश की जा रही है।

CJP के बहाने अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, बोले-‘बीजेपी देश के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है’

ये भी पढ़ें
CJP news

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Aug 2026 05:34 pm

Published on:

21 Aug 2026 05:30 pm

Hindi News / National News / ‘गुंडों को गिरफ्तार करो नहीं तो जयपुर आऊंगा’, CJP नेता आशुतोष रांका पर हमले के बाद अभिजीत दीपके का सरकार को अल्टीमेटम

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली प्रोटेस्ट में पैलेट गन से लगी चोट के मामला, राहुल गांधी के धरने के बाद FIR दर्ज करने को तैयार हुई पुलिस

Rahul Gandhi latest news
राष्ट्रीय

पाकिस्तान में भारतीय दूतावास पर तोड़फोड़, दिल्ली में जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने कहा- हिसाब बराबर हुआ

mea
राष्ट्रीय

सिलीगुड़ी में अमित शाह बोले- बंगाल में अब भय की जगह भरोसा, नहीं बचेगा एक भी घुसपैठिया

home minister amit shah
राष्ट्रीय

चारा घोटाला केस: फाइनल सुनवाई में CBI के पास नहीं थी पेपर बुक, झारखंड हाई कोर्ट ने दिया 8 हफ्ते का समय

Lalu Prasad Yadav
राष्ट्रीय

Mirza Ghalib Street Fire: मिर्जा गालिब स्ट्रीट अग्निकांड के बाद सख्ती, 17 और होटलों को नोटिस; अब तक 26 पर कार्रवाई

mirza ghalib street fire 26 hotels notice kolkata
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.