‘गुंडों को गिरफ्तार करो नहीं तो जयपुर आऊंगा’, CJP नेता आशुतोष रांका पर हमले के बाद अभिजीत दीपके का सरकार को अल्टीमेटम

मामला जयपुर के बगरू इलाके के रामपुरा-कंवरपुरा गांव का है। CJP ने अपने ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल की स्थिति देखने के लिए भेजा था। CJP का आरोप है कि स्कूल की स्थिति देखने पहुंचे कार्यकर्ताओं का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने (जो अपने आप को ग्रामीण बता रहे थे) विरोध किया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका भी बाद में मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और धक्का-मुक्की शुरू हो गई।