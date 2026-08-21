21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CJP के बहाने अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, बोले-‘बीजेपी देश के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है’

Cockroach Janata Party: जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल के दौरे को लेकर CJP कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Aug 21, 2026

CJP news

अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना

Arvind Kejriwal On BJP: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान के जयपुर में सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि CJP के वॉलंटियर्स पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए आवाज उठा रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी को बच्चों के पढ़-लिख जाने से आखिर क्या परेशानी है।

केजरीवाल ने उठाया सवाल


केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी के गुंडों ने CJP के वॉलंटियर्स पर बुरी तरह से हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़े गए और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। केजरीवाल ने कहा कि यह सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि CJP कार्यकर्ता बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आवाज न उठा सकें। केजरीवाल ने सवाल किया, 'बच्चे पढ़-लिख गए, तो इससे बीजेपी को क्या तकलीफ है? ये हमारे बच्चों को अनपढ़ क्यों रखना चाहते हैं?'

क्या है पूरा मामला?

मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर के बगरू इलाके के रामपुरा-कंवरपुरा गांव का है। यहां कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपने 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को सरकारी स्कूल की स्थिति देखने के लिए भेजा था। इस दौरान ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और कार्यकर्ताओं को वहां से जाने के लिए कहा। CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि उनकी टीम के सदस्यों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए।

सुबह के समय CJP के कार्यकर्ता रामपुरा-कंवरपुरा गांव स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल पहुंचे थे। उनके स्कूल पहुंचने का ग्रामीणों ने विरोध किया। कुछ देर बाद आशुतोष रांका भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

धक्का-मुक्की के बाद मारपीट का आरोप

विरोध के बीच मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद धक्का-मुक्की शुरू हुई और मारपीट की स्थिति बन गई। CJP की ओर से आरोप लगाया गया कि कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई और उन्हें गांव से बाहर खदेड़ दिया गया। इस दौरान गाड़ियों के शीशे तोड़े जाने का भी आरोप है।

CJP प्रमुख ने शेयर किए तीन वीडियो

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने आशुतोष रांका और उनके समर्थकों के साथ कथित हमले के तीन वीडियो सोशल मीडिया साइट 'X' पर शेयर किए हैं। उन्होंने राजस्थान पुलिस को टैग करते हुए आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों का दौरा करने पहुंचे CJP वॉलंटियर्स पर हमला हुआ और पुलिस मूकदर्शक बनी रही। अभिजीत दिपके ने सवाल उठाया कि हमलावरों को खराब स्थिति वाले सरकारी स्कूलों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन CJP वॉलंटियर्स के स्कूलों का दौरा करने पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने पूछा कि आखिर इस विरोध के पीछे किस चीज की रक्षा करने की कोशिश की जा रही है।

‘नाकामियों की पोल खुलते ही हमला करा रही सरकार’ जयपुर में CJP टीम पर हमले के बाद अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
Abhijeet Dipke demands PM Modi withdraw cases against students

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Aug 2026 03:28 pm

Published on:

21 Aug 2026 03:27 pm

Hindi News / National News / CJP के बहाने अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, बोले-‘बीजेपी देश के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Mirza Ghalib Street Fire: मिर्जा गालिब स्ट्रीट अग्निकांड के बाद सख्ती, 17 और होटलों को नोटिस; अब तक 26 पर कार्रवाई

mirza ghalib street fire 26 hotels notice kolkata
राष्ट्रीय

‘जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलता हम डटे रहेंगे’, राहुल गांधी ने पीएम और गृह मंत्री पर भी लगाए कई आरोप

Rahul Gandhi latest news
राष्ट्रीय

घर का पता सार्वजनिक करने का आरोप, CJP के सौरव दास ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका

Delhi High Court privacy case
राष्ट्रीय

'नीतीश कुमार ने राजनीति से फुर्सत ले ली है, अब RLM उनकी विरासत की दावेदार', उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा

Upendra Kushwaha
पटना

JPSC Exam Cancellation: 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक, झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज

minister dilip jaiswal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.