CJP के बहाने अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, बोले-‘बीजेपी देश के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है’

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने आशुतोष रांका और उनके समर्थकों के साथ कथित हमले के तीन वीडियो सोशल मीडिया साइट 'X' पर शेयर किए हैं। उन्होंने राजस्थान पुलिस को टैग करते हुए आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों का दौरा करने पहुंचे CJP वॉलंटियर्स पर हमला हुआ और पुलिस मूकदर्शक बनी रही। अभिजीत दिपके ने सवाल उठाया कि हमलावरों को खराब स्थिति वाले सरकारी स्कूलों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन CJP वॉलंटियर्स के स्कूलों का दौरा करने पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने पूछा कि आखिर इस विरोध के पीछे किस चीज की रक्षा करने की कोशिश की जा रही है।