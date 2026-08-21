‘नीतीश कुमार ने राजनीति से फुर्सत ले ली है, अब RLM उनकी विरासत की दावेदार’, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के BJP में विलय की अटकलों पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ लोगों ने तो विलय के लिए खास तारीखों का ऐलान तक कर दिया था, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। स्थिति साफ करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तरफ से विलय का कोई प्रस्ताव या दबाव कभी नहीं था। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर सुझाव जरूर दिए थे, लेकिन उन्हें मानने या न मानने का फैसला हमारा था और हमने उन्हें न मानने का फैसला किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अपनी अलग पहचान है और पार्टी बनी रहेगी। कोई इसका क्या मतलब निकालता है, यह पूरी तरह से उन पर निर्भर है।