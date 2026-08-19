‘तेजस्वी शराब पीते हैं तो केस करके पकड़वाइए, सरकार आपकी है’, जीतन राम मांझी के आरोप पर बोले प्रशांत किशोर

राजद कार्यालय में 'माउंटेन मैन' दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जुबान फिसली और उन्होंने दशरथ मांझी की जगह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि देने की बात कह दी, तो इस पर जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तंज कसा था। जीतन राम मांझी ने लिखा, "नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। लगता है बाबू साहब का रात वाला उतरा नहीं था इसलिए मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले वक्त में ये जनाब जीते जी अपने पिता लालू जी एवं राबड़ी जी को भी श्रद्धांजलि दे देंगे। नशा कुछ भी करा सकता है।"