‘किडनी देकर हुए अपमान को कैसे भूल गईं रोहिणी?’ मांझी की बहू ने लालू की बेटी को दी सिंगापुर से ज्ञान न देने की नसीहत

रोहिणी आचार्य पर पलटवार करते हुए दीपा मांझी ने सीधे पारिवारिक रिश्ते और सियासी हिस्सेदारी पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया एक्स पर किए पोस्ट में दीपा मांझी ने लिखा, "अरे बहन रोहिणी, अब बोलना जरूरी हो गया है। सोचा था तुम पर नहीं बोलेंगे, लेकिन सिंगापुर से ज्ञान कुछ ज्यादा ही आ रहा है। यह वही तेजस्वी हैं न, जिनके पिता लालू जी को जब किडनी की जरूरत पड़ी तो आपने अपनी किडनी देकर बेटी होने का फर्ज निभाया और पूरा देश आपकी तारीफ कर रहा था। लेकिन बाद में आपने खुद आरोप लगाए कि उसी परिवार में आपको अपमानित किया गया, अलग होने पर मजबूर किया गया और आपकी कुर्बानी तक पर सवाल उठाए गए?"