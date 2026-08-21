आशुतोष रांका की पिटाई के बाद अभिजीत दीपके का भाजपा पर हमला, कहा- तबेले वाले स्कूल का पर्दाफाश करने जा रहे थे, इसलिए मारा

CJP Ashutosh Ranka Attack: राजस्थान की राजधानी जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा इलाके में एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की टीम पर मारपीट और पत्थरबाजी किए जाने का आरोप लगा है। घटना के बाद राजस्थान की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सत्तारूढ़ भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर भाजपा की ओर से इस मामले में कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।