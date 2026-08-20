अभिजीत दीपके ने मांगा फडणवीस के मंत्री का इस्तीफा, कहा- मंत्रियों के कुत्तों को भी सरकारी स्कूलों से अच्छी सुविधाएं

Maharashtra Government Schools condition: महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके ने राज्य सरकार और स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे पर तीखा हमला बोला है। दीपके ने दादा भुसे के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि राज्य के कई सरकारी विद्यालयों में छात्रों को आज भी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं।