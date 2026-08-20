मुंबईकरों के लिए राहत की खबर: 7 झीलों में जलस्तर 94% के पार, जानें किस झील में कितना स्टॉक

Mumbai Water Stock: मुंबईवासियों के लिए पानी को लेकर बड़ी राहत की खबर है। शहर को पानी सप्लाई करने वाली सातों झीलों में पानी का स्टॉक 94 फीसदी के पार पहुंच गया है। बीएमसी (BMC) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार सुबह 6 बजे मुंबई का कुल जल भंडार 94.29 फीसदी दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले 94.15 फीसदी था। सातों झीलों में कुल 13,64,737 मिलियन लीटर (ML) पानी जमा है। इन झीलों की कुल उपयोगी जल भंडारण क्षमता 14,47,363 ML है। यानी मुंबई के जलाशय अब अपनी लगभग पूरी उपयोगी क्षमता तक पहुंच चुके हैं।