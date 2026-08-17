अभिजीत दीपके को केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का ऑफर, कहा- RPI में आ जाओ, बाकि सब संभाल लेंगे

Ramdas Athawale Offer Abhijeet Dipke: नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाकर देशभर में पहचान बनाने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक व संयोजक अभिजीत दीपके को केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के प्रमुख रामदास आठवले ने खुला ऑफर दिया है। उन्होंने दीपके से रिपब्लिकन पार्टी में शामिल होने का आह्वान किया है। महाराष्ट्र के चिपलून में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आठवले ने कहा कि दीपके ने नीट पेपर लीक के मुद्दे को घर-घर तक पहुंचाने का काम किया है, उन्हें अब हमारी रिपब्लिकन पार्टी के साथ आना चाहिए। बता दें कि आठवले की पार्टी भाजपा नीत एनडीए का हिस्सा है।