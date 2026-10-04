अरिश्फा ने माही को लेकर साफ कर दी बात? Bigg Boss 20 बोलीं- ‘हमें पांचवें की जरूरत नहीं’,हमे सपोर्ट नहीं चाहिए , फैंस ने भी दी प्रतिक्रिया

Mahi Team Aqua Bigg Boss 20 : बिग बॉस 20 के घर में रिश्तों और ग्रुप की दोस्ती के बीच अब टीम एक्वा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अरिश्फा, काजी, उदिति और अमन का यह ग्रुप फिलहाल घर में अपनी अलग बॉन्डिंग के लिए सुर्खियों में है। वहीं, माही के इस ग्रुप के करीब आने और उसके डायनामिक्स को प्रभावित करने की कोशिश को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच अरिश्फा के एक बयान ने इस चर्चा को और हवा दे दी।