सिद्धू मूसेवाला के साथ अधूरा रह गया था राजा कुमारी का ये सपना, अब ‘ग्यारह’ से दी श्रद्धांजलि

Raja Kumari Tribute To Sidhu Moose Wala: अमेरिकन-इंडियन रैपर और सिंगर राजा कुमारी ने दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को एक बार फिर याद किया है। MTV हसल सीजन 5 में उन्होंने अपने नए पंजाबी ट्रैक 'ग्यारह' के जरिए सिद्धू मूसेवाला की विरासत और इंडिपेंडेंट म्यूजिक में उनके योगदान को याद किया। खास बात ये है कि इस गाने का कनेक्शन सिद्धू मूसेवाला से काफी पुराना है। राजा कुमारी के मुताबिक, सिद्धू के निधन से पहले दोनों इस गाने को लेकर बातचीत कर रहे थे।