फ्लाईदुबई कॉकपिट अटैक: हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने की थ्योरी पर क्यों उठे सवाल? ध्रुव राठी का VIDEO चर्चा में

शुरुआती रिपोर्टों में हमले के लिए चाकू जैसी चीज के इस्तेमाल की बात सामने आई थी, लेकिन 3 अक्टूबर को यूएई के अभियोजन पक्ष ने बताया कि को-पायलट ने कॉकपिट में मौजूद क्रैश एक्स से कैप्टन पर हमला किया और विमान पर नियंत्रण करने की कोशिश की। यूएई ने इसे ‘आतंकवादी हमला’ करने की कोशिश बताया है। यहीं से सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कॉकपिट में मौजूद इस आपातकालीन उपकरण का इस्तेमाल हमले के लिए कैसे हुआ और घटना से पहले सुरक्षा व्यवस्था में क्या खामियां थीं। हालांकि, इन सवालों का अंतिम जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।