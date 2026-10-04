OTT ही नहीं, यूट्यूब पर भी हॉरर-कॉमेडी शोज की भरमार, सास-बहू की नोंक-झोंक में फंसे भूत वाला अनोखा शो हुआ रिलीज

Saas Bahu Aur Bhoot Review: सास-बहू की नोकझोंक भारतीय मनोरंजन का ऐसा फॉर्मूला है, जिसे दर्शक टीवी से लेकर वेब शोज तक कई बार देख चुके हैं। लेकिन अगर इसी कहानी में एक ऐसा भूत शामिल कर दिया जाए, जो इंसानों को डराने के बजाय खुद सास-बहू के झगड़े से परेशान हो जाए, तो मामला थोड़ा अलग जरूर हो जाता है। वेब शो 'सास बहू और भूत' इसी अनोखे आइडिया के साथ हॉरर और कॉमेडी को मिलाने की कोशिश करता है।