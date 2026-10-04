Rise and Fall 2 में राखी सावंत ने आते ही मचाया धमाल, तेज प्रताप यादव हुए शर्म से लाल, VIDEO वायरल

Rise and Fall 2 Contestants: ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में राखी सावंत की एंट्री के साथ ही शो का माहौल और ज्यादा मसालेदार होता नजर आ रहा है। अपने बेबाक अंदाज और मनोरंजन के लिए मशहूर राखी ने शो में ऐसा जलवा बिखेरा कि उनके सामने बाकी कंटेस्टेंट्स की बोलती बंद होती दिखी। वहीं, उनके अंदाज पर तेज प्रताप यादव भी शर्म से लाल होते नजर आए।