‘दृश्यम 3’ में तब्बू का किरदार क्यों है कहानी की रीढ़? निर्देशक अभिषेक पाठक ने खोला ट्विस्ट का राज

फिल्म की कहानी लिखते समय मेकर्स के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी के दर्शक विजय सलगांवकर की हर चाल और कहानी के संभावित आखिर पर सालों से चर्चा करते रहे हैं। ऐसे में टीम चाहती थी कि तीसरे भाग का ट्विस्ट दर्शकों की उम्मीदों से बिल्कुल अलग हो। पाठक ने बताया कि लेखकों ने जानबूझकर लोकप्रिय फैन थ्योरी को आधार नहीं बनाया। टीम ने यह सोचने में काफी समय लगाया कि ऐसी कौन-सी चीज हो सकती है, जिसे दर्शकों ने अब तक नजरअंदाज किया हो। इसी सोच के साथ फिल्म के अप्रत्याशित मोड़ को तैयार किया गया।