तेरे पति को ठीक कर दूंगा, मुंह पर छिड़का पानी फिर… मुंबई में एयर होस्टेस से ‘ट्रांसजेंडर’ ने किया दुष्कर्म

मुंबई के पवई इलाके में एक 25 वर्षीय एयर होस्टेस के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने खुद को ट्रांसजेंडर बताया और पीड़ित महिला के बीमार पति को 'काला जादू' के जरिए ठीक करने का दावा किया। वह पीड़िता के फ्लैट में घुसा और फिर कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने आरोपी को मामला दर्ज होने के करीब चार घंटे के भीतर ही कलवा इलाके से गिरफ्तार कर लिया।