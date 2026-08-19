पुणे के ऐतिहासिक सिंहगढ़ किले पर शॉर्ट्स पहनने पर पर्यटकों से मारपीट, 8 लोगों पर FIR

Tourist Assault in Pune: महाराष्ट्र के पुणे स्थित प्रसिद्ध सिंहगढ़ किले में कपड़ों को लेकर हुए विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने चार पर्यटकों, जिनमें एक महिला भी शामिल है, के साथ कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी के मामले में दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि संगठन के सदस्यों ने एक लड़की के शॉर्ट्स और स्लीवलेस टॉप पहनने पर आपत्ति जताई और इसके बाद मारपीट की। पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार को सिंहगढ़ किले में तानाजी मालुसरे की समाधि के पास हुई।