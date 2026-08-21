घर का पता सार्वजनिक करने का आरोप, CJP के सौरव दास ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका

Sourav Das Petition: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता और एक्टिविस्ट सौरव दास ने निजता के उल्लंघन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हर्जाना मांगा है। उन्होंने मीडिया कमेंटेटर अभिजीत अय्यर-मित्रा, मीडिया प्लेटफॉर्म 'द पैम्फलेट', कानूनी समाचार प्लेटफॉर्म 'लॉबीट' और सोशल मीडिया अकाउंट्स 'द जयपुर डायलॉग्स' तथा 'द संडे गार्डियन' के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों और संस्थाओं ने उनके घर का पता और निजी जानकारी सार्वजनिक की है।