Mirza Ghalib Street Fire: मिर्जा गालिब स्ट्रीट अग्निकांड के बाद सख्ती, 17 और होटलों को नोटिस; अब तक 26 पर कार्रवाई

अग्निशमन विभाग ने शुक्रवार को जिन 17 होटलों को नोटिस जारी किया है, उन्हें 24 घंटे के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित होटलों को बंद करने का आदेश दिया जा सकता है। इससे एक दिन पहले गुरुवार को भी इलाके के 9 अन्य होटल और गेस्ट हाउसों को नोटिस जारी किया गया था। इस तरह मिर्जा गालिब स्ट्रीट और आसपास के इलाकों में अब तक कुल 26 होटल और गेस्ट हाउस अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर कार्रवाई के दायरे में आ चुके हैं।